Minori fragili FdI | In Manovra 100 milioni di euro l’anno ai comuni Boccata d’ossigeno per gli enti locali

"Una Boccata d'ossigeno per gli enti locali, aiutati nella gestione di una problematica diffusa e pesante". L'assistenza ai Minori è uno dei punti qualificanti contentuti nella Manovra. Luca De Carlo, senatore e coordinatore veneto di Fratelli d'Italia punta i riflettori su una norma della Legge Finanziaria. Quella che prevede l'istituzione di un fondo triennale (2025-2027) da 100 milioni di euro l'anno destinato ai comuni per l'assistenza ai Minori. Si parla di Minori in difficoltà e che vivono particolari situazioni di disagio: per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare. Un ambito delicato e importante che non viene adeguatamente valorizzato dagli osservatori economici che mediaticamente veicolano il messaggio beceero di una Manovra lacrime e sangue.

