Meloni: supereremo ogni ostacolo, protocollo Albania funzionerà (Di venerdì 25 ottobre 2024) Genova, 25 ott. (askanews) – “Stanno mettendo in campo tutti gli strumenti, lo avevo messo in conto, supereremo tutti quegli ostacoli e quel protocollo funzionerà. Sono pronta a lavorarci giorno e notte. supereremo ogni interpretazione forzata, ogni sentenza irragionaevole, ogni attacco politico, ogni tentativo della sinistra di chiedere il sostegno esterno perchè non è capace di fare il lavoro che deve fare in patria”. Lo ha detto la presidnete del Consiglio Giorgia Meloni, a Genova per la chiusura della campagna elettorale delle Regionali in Liguria. L'articolo Meloni: supereremo ogni ostacolo, protocollo Albania funzionerà proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Genova, 25 ott. (askanews) – “Stanno mettendo in campo tutti gli strumenti, lo avevo messo in conto,tutti quegli ostacoli e quel. Sono pronta a lavorarci giorno e notte.interpretazione forzata,sentenza irragionaevole,attacco politico,tentativo della sinistra di chiedere il sostegno esterno perchè non è capace di fare il lavoro che deve fare in patria”. Lo ha detto la presidnete del Consiglio Giorgia, a Genova per la chiusura della campagna elettorale delle Regionali in Liguria. L'articoloproviene da Ildenaro.it.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meloni: supereremo ogni ostacolo, protocollo Albania funzionerà - Genova, 25 ott. (askanews) – “Stanno mettendo in campo tutti gli strumenti, lo avevo messo in conto, supereremo tutti quegli ostacoli e quel protocollo funzionerà. Sono pronta a lavorarci giorno e not ... (ildenaro.it)

Riforme, Meloni: avanti con giustizia, premierato e autonomia - Roma, 25 ott. (askanews) – “Andremo avanti con le riforme: giustizia, premierato, autonomia. Faremo quello che va fatto in questa nazione per consegnarla in condizioni migliori di come l’abbiamo presa ... (ildenaro.it)

Elezioni Liguria, Meloni: “A sinistra dicevano che saremmo durati sei mesi, si sono risvegliati sudati” - La premier a Genova per sostenere Bucci. ««Andremo avanti con le riforme: giustizia, autonomia e premierato. Lo faremo nonostante l'opposizione di chi non vuole cambiare nulla». E sulla Manovra: “La s ... (msn.com)

Meloni: “Non sono complottista, c’è chi non rispetta il voto popolare” - La premier attacca le toghe sul protocollo Italia-Albania: “Funzionerà, sentenza irragionevole”. E difende la manovra: “Se non abbiamo aumentato le risorse è ... (ilsecoloxix.it)