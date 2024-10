Mafia, droga ed estorsioni: undici arresti (Di venerdì 25 ottobre 2024) I carabinieri di Bari hanno eseguito 11 ordini di carcerazione nei confronti di altrettante persone, vicine al clan Loiudice di Altamura (Bari), condannate definitivamente a pene dai 2 agli 11 anni Quotidianodipuglia.it - Mafia, droga ed estorsioni: undici arresti Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) I carabinieri di Bari hanno eseguito 11 ordini di carcerazione nei confronti di altrettante persone, vicine al clan Loiudice di Altamura (Bari), condannate definitivamente a pene dai 2 agli 11 anni

Elezioni e mafia - 16 condanne : 20 anni al capoclan Buscemi che promise i voti all'ex consigliera di Bari Francesca Ferri - Avrebbe promesso i «voti della malavita» all'ex consigliera comunale di Bari Francesca Ferri e al compagno Filippo Dentamaro in modo da favorire l'elezione di candidati a loro... (Quotidianodipuglia.it)

Scambio elettorale e mafia : 16 condanne a Bari - 20 anni a Salvatore Buscemi - La gup di Bari Anna Perrelli ha condannato con rito abbreviato 16 persone a pene che vanno da un anno e quattro mesi a 20 anni di reclusione per i reati, a vario titolo, di scambio elettorale politico-mafioso , associazione mafiosa , usura, ... (Gazzettadelsud.it)

Ventuno anni fa l'omicidio di Gaetano Machitelli - vittima innocente di mafia : "Bari non è più la stessa città " - Questa mattina, nel ventunesimo anniversario dell’omicidio di Gaetano Marchitelli, il sindaco Vito Leccese ha deposto una corona di fiori presso la lapide in piazza Umberto I, a Carbonara, che ricorda la giovane vittima innocente di mafia. Il 2 ... (Baritoday.it)

Mafia - sequestrati a Bari beni per 3mln - 8.35 Eseguito dalla Dia - Direzione investigativa antimafia, un sequestro per tre milioni di euro, disposto a Bari nei confronti di un uomo già condannato per associazione mafiosa, riciclaggio, ricettazionet droga e omicidio colposo. Un'antica ... (Televideo.rai.it)