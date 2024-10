Lapresse.it - Londra, Blinken incontra il premier ad interim del Libano Mikati

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il segretario di Stato americano Anthonyhato ail primo ministro addelNajib. Il diplomatico americano ha effettuato una tappa nel Regno Unito prima di tornare negli Stati Uniti dopo il viaggio in Medio Oriente, iniziato il 21 ottobre, che lo ha portato in Israele, Arabia Saudita e Qatar. Al centro dei colloqui anche le soluzioni per evitare un’escalation del conflitto.