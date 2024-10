LIVE F1, GP Messico 2024 in DIRETTA: cominciano le FP1 a Città del Messico! (Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.38 Pista comunque che appare piuttosto sporca, dovrà essere ripulita man mano con il passaggio delle vetture. 20.36 Gli addetti stanno ripulendo la pista, poi la sessione ripartirà regolarmente. Piccolo intoppo subito. 20.35 Chi è passato più vicino a questo detrito è Kimi Antonelli, una delle principali attrazioni della prima sessione di libere, 20.34 Attenzione c’è già bandiera rossa: evidentemente ci sono alcuni detriti in pista che gli steward devono eliminare. 20.32 Si sta godendo tutta l’atmosfera Perez in questo primo giro con gomma dura, in pista anche tutti gli altri piloti. 20.31 Primo giro per Sergio Perez che riceve un’accoglienza davvero eccezionale dai tifosi di casa. 20.30 BANDIERA VERDE! cominciano le FP1 a Città del Messico: un’ora a disposizione dei piloti. 20.28 Ecco invece la classifica costruttori: 1. McLaren 544 2. Oasport.it - LIVE F1, GP Messico 2024 in DIRETTA: cominciano le FP1 a Città del Messico! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.38 Pista comunque che appare piuttosto sporca, dovrà essere ripulita man mano con il passaggio delle vetture. 20.36 Gli addetti stanno ripulendo la pista, poi la sessione ripartirà regolarmente. Piccolo intoppo subito. 20.35 Chi è passato più vicino a questo detrito è Kimi Antonelli, una delle principali attrazioni della prima sessione di libere, 20.34 Attenzione c’è già bandiera rossa: evidentemente ci sono alcuni detriti in pista che gli steward devono eliminare. 20.32 Si sta godendo tutta l’atmosfera Perez in questo primo giro con gomma dura, in pista anche tutti gli altri piloti. 20.31 Primo giro per Sergio Perez che riceve un’accoglienza davvero eccezionale dai tifosi di casa. 20.30 BANDIERA VERDE!le FP1 adel: un’ora a disposizione dei piloti. 20.28 Ecco invece la classifica costruttori: 1. McLaren 544 2.

