Bergamonews.it - L’intelligenza artificiale “cammina” tra i filari: ecco il robot che cura e mappa i vigneti

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Unche si muove autonomamente tra i, dotato di pneumatici agricoli e di un braccioico capace di simulare in tutto e per tutto l’attività umana, integrandola però con un sistema informatico di visioneche identifica il singolo grappolo, ne stima la posizione ed è in grado dire nel complesso un intero vigneto. Il progetto è stato sviluppato all’interno del JOiiNT Lab, realtà bergamasca di ricerca che riunisce il consorzio per la meccatronica Intellimech e l’Istituto Italiano di Tecnologia, nell’ambito di una collaborazione che promuove il trasferimento tecnologico, la condivisione delle conoscenze e la formazione delle persone, lavorando a diretto contatto con le aziende del territorio.