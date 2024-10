Infobetting.com - Lens-Lille (sabato 26 ottobre 2024 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

Leggi tutta la notizia su Infobetting.com

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo aver battuto entrambe le madrilene in Champions ildi Genesio è la squadra del momento, e a distanza di 3 giorni si trova in Ligue1 a giocare il derby du Nord sul campo del. I Sang et Or hanno già finito ad agosto la loro avventura europea, ma in campionato sono ancora imbattuti dopo 8 turni e hanno gli stessi punti dei Dogues. Nell’ultimo InfoBetting: Scommesse Sportive e