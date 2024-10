Le altre di C, il Latina ha scelto il nuovo allenatore (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono stati giorni intensi e frenetici quelli vissuti a Latina dopo l’esonero di mister Padalino avvenuto in seguito al ko con il Team Altamura. In un primo momento la società aveva deciso di affidare la panchina a Enzo Maiuri, ma alla fine il tecnico si è seduto sulla panchina della Cavese e il club pontino ha virato su altri obiettivi. La scelta, quindi, è caduta a sorpresa su Roberto Boscaglia, nome di assoluto spessore e con un curriculum importante. Questo il comunicato della società laziale: “Il Latina Calcio 1932 annuncia l’arrivo di Roberto Boscaglia come nuovo allenatore della prima squadra. Con una lunga esperienza nel calcio professionistico, Boscaglia porterà la sua competenza e passione per guidare il club nel campionato di Serie C. Anteprima24.it - Le altre di C, il Latina ha scelto il nuovo allenatore Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono stati giorni intensi e frenetici quelli vissuti adopo l’esonero di mister Padalino avvenuto in seguito al ko con il Team Altamura. In un primo momento la società aveva deciso di affidare la panchina a Enzo Maiuri, ma alla fine il tecnico si è seduto sulla panchina della Cavese e il club pontino ha virato su altri obiettivi. La scelta, quindi, è caduta a sorpresa su Roberto Boscaglia, nome di assoluto spessore e con un curriculum importante. Questo il comunicato della società laziale: “IlCalcio 1932 annuncia l’arrivo di Roberto Boscaglia comedella prima squadra. Con una lunga esperienza nel calcio professionistico, Boscaglia porterà la sua competenza e passione per guidare il club nel campionato di Serie C.

