Latina tranciato un condotto | nuvola di gas soffoca un quartiere

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 – Dalle 11 circa della giornata odierna, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di, sta intervenendo in via dei Monti Lepini, zona San Michele, dove in occasione di alcuni lavori di posa di cavi per la rete elettrica, è stata tranciata una tubazione del gas. Si tratta di una condotta importante, con conseguente copiosa dispersione di metano in atmosfera. Al momento il personale addetto è alla ricerca del guasto. A scopo precauzionale la circolazione è interrotta per un tratto di circa 2 Km in entrambi i sensi di marcia. Non si conoscono i tempi di ripristino delle condizioni di sicurezza.