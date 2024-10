L’Associazione fonografici italiani sfratta Rai Com e accusa | Incassa i proventi di registrazioni non sue

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di venerdì 25 ottobre 2024)ha espulso Rai Com S.p.A., il ramo commerciale del servizio pubblico, per «gravi violazioni statutarie», come si legge nel comunicato diffuso. Il collettivo che riunisce i produttori musicali indipendenti è arrivato alla decisione dopo anni di contrasto con il gruppo che distribuisce i diritti Rai in Italia e nel mondo. La decisione risale al 19 settembre, ma è stata comunicata agli associati soltanto ieri, 24 ottobre. Il Consiglio Generale dell’Afi ha presentato una documentazione che dimostra, riporta il comunicato stampa, «la condotta di dubbia onestà di Rai Com che, fino prova contraria, si intesta edinon proprie – aprendo anche una delicata parentesi di non corretta rappresentazione contabile». La multa già pagata Il confronto tra Afi e Rai va avanti da tempo.