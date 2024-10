Biccy.it - La reazione inaspettata di Maica quando ha scoperto che doveva tornare in Spagna

(Di venerdì 25 ottobre 2024)Benedicto al Grande Fratello italiano è rimasta solo 48 ore ma ha lasciato un bel segno e tutt’ora in casa sentono la sua mancanza. In particolare la sente quel cucaracho di Tomasso che più volte ha dichiarato di aver avuto con lei una bella connessione. Un sentimento reciproco, dato cheè stata chiamata in Confessionale e le è stato comunicato che avrebbe dovuto lasciare la Casa per far ritorno in, la suaè stata: è scoppiata a piangere per Tomasso! Una. “La tua avventura al Grande Fratello è finita, ora tornerai al Gran Hermano e non puoi rientrare in casa prima di andare via“, le ha comunicato l’autrice.è così scoppiata a piangere pensando proprio a Tomasso: “Ma come posso andare via così? Ho i suoi occhi qui nella testa. Non posso andarmene senza salutarlo, mi sento malissimo“.