La betoniera finisce in un campo e la macchina va fuori strada

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ieri mattina, alle 9, unaè uscita diin via Pediano, all’altezza del cimitero. L’incidente (nella foto a sinistra) è accaduto quando il mezzo, che procedeva in direzione di Firenze, per riuscire a passare sulla carreggiata contemporaneamente a un altro camion si è spostato sulla destra. La banchina ha ceduto e laè scivolata, andando ad adagiarsi suladiacente. Il conducente, un uomo di 63 anni residente a Massa Lombarda, è uscito illeso del veicolo. Laè stata sollevata da una gru e il cemento smaltito prima che si seccasse, danneggiando il mezzo pesante. Alcune ore prima, alle 22, un altro incidente: un’auto (foto a destra) è uscita disull’asse attrezzato, subito dopo il ponte della via Emilia. Anche in questo caso, per fortuna, nessun ferito grave.