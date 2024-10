Oasport.it - Italia-Malta oggi, amichevole calcio femminile: orario, tv, streaming

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Un test interessante test per preparare al meglio i Campionati Europei 2025., venerdì 25 ottobre, torna in campo la Nazionalena di, pronta a sfidarenel primo ciclo di amichevoli in vista della rassegna continentale. La disputa si svolgerà nell’impianto della Roma, ovvero il Tre Fontane. Due i ritorni di rilievo che spiccano dalla lista delle trenta convocate da Mister Andrea Soncin: si tratta di Eleonora Goldoni, che torna a vestire la maglia azzurra dopo addirittura sei anni dall’ultima volta, e del portiere Francesca Durante, alla prima convocazione con il nuovo CT. L’obiettivo è chiaramente quello di mantenere ben alta l’asticella dopo quanto di buono fatto vedere sia in Nations League che in fase di qualificazione europea, dove le azzurre si sono assicurate il pass chiudendo il raggruppamento A in testa con nove punti.