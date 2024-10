In memoria di Maurizio Gentilcore, un grande Basco Verde: competizione di tiro a segno (Di venerdì 25 ottobre 2024) Oggi, 25 ottobre 2024, si terrà presso il tiro a segno Nazionale di Como il 1° memorial Maurizio Gentilcore, un evento dal forte valore simbolico per ricordare l'Appuntato Scelto Qualifiche Speciali della guardia di finanza, venuto a mancare tragicamente due anni fa durante una missione in Val Quicomo.it - In memoria di Maurizio Gentilcore, un grande Basco Verde: competizione di tiro a segno Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Oggi, 25 ottobre 2024, si terrà presso ilNazionale di Como il 1°, un evento dal forte valore simbolico per ricordare l'Appuntato Scelto Qualifiche Speciali della guardia di finanza, venuto a mancare tragicamente due anni fa durante una missione in Val

