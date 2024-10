Il Wp non farà l' endorsement per Harris

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) 21.39 Jeff Bezos, proprietario del Washington Post, ha scelto di non pubblicare l'per Kamala. Gli editorialisti avevano redatto un articolo di sostegno alla,,ma "la decisione di non pubblicare è stata presa dal proprietario del Post e fondatore di Amazon Bezos", si legge in un articolo del quotidiano.Durante la presidenza Trump, Bezos e il WP furono spesso bersaglio di critiche del tyccon che secondo Amazon, avrebbe influenzato l'assegnazione di un contratto del Pentagono per svantaggiare l'imprenditore.