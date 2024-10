Il treno di Zelda arriva a Lucca Comics & Games (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo una serie di tappe che hanno attraversato diverse città italiane, tra cui Roma e Napoli, questo convoglio celebrativo si fermerà il 30 ottobre presso il binario 1 della stazione di Lucca In occasione dell’edizione 2024 di Lucca Comics & Games, la storica serie di videogiochi “The Legend of Zelda” sarà protagonista di una particolare Sbircialanotizia.it - Il treno di Zelda arriva a Lucca Comics & Games Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo una serie di tappe che hanno attraversato diverse città italiane, tra cui Roma e Napoli, questo convoglio celebrativo si fermerà il 30 ottobre presso il binario 1 della stazione diIn occasione dell’edizione 2024 di, la storica serie di videogiochi “The Legend of” sarà protagonista di una particolare

