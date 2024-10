Il commercio cambia volto: in 20 anni scomparsi quasi 2.600 negozi di vicinato (Di venerdì 25 ottobre 2024) I NUMERI. In provincia di Bergamo il bilancio è impietoso, ecco di dati dell’Osservatorio Regionale del commercio. Ecodibergamo.it - Il commercio cambia volto: in 20 anni scomparsi quasi 2.600 negozi di vicinato Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) I NUMERI. In provincia di Bergamo il bilancio è impietoso, ecco di dati dell’Osservatorio Regionale del

La rete dei porti con cui la Cina cambia il commercio globale e fa tremare gli usa - Il megaporto che sorgerà nelle acque profonde di Chancay, in Perù, è soltanto la punta di diamante del nuovo "network marittimo" cinese The post La rete dei porti con cui la Cina cambia il commercio globale e fa tremare gli usa appeared first on ... (It.insideover.com)

Più telefoni e meno cibo - come cambiano i consumi delle famiglie italiane : i dati Confcommercio - Lo sviluppo tecnologico degli ultimi 30 anni ha rivoluzionato i consumi delle famiglie italiane, con cibo e vestiti a fare spazio nel carrello della spesa a telefoni e viaggi. È quanto emerge dall’analisi realizzata dall’Ufficio studi di ... (Quifinanza.it)