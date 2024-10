Gli rubano il cellulare, si arrampica fino a 20 metri di altezza per protesta: incredibile a Milano (Di venerdì 25 ottobre 2024) È davvero sorprendente quanto successo nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 ottobre, nel cuore di Milano, presso la stazione Centrale. Intorno alle 18:30, un uomo si è arrampicato sulla facciata esterna dell’edificio, sfruttando delle impalcature. I passanti e i viaggiatori sono rimasti sbalorditi di fronte a questa scena, con il cittadino romeno che ha mantenuto la sua posizione in cima per diverse ore.Leggi anche: Huston, picchia le figlie neonate e le lascia morte sul divano: 22enne rischia pena capitale In serata, i vigili del fuoco sono intervenuti con un’autoscala per soccorrerlo e l’uomo ha accettato di scendere. Nel frattempo, i cancelli principali della stazione sono stati chiusi come misura di sicurezza, mentre le forze dell’ordine cercavano di persuaderlo a tornare a terra. Gli ingressi laterali, invece, sono rimasti aperti. Thesocialpost.it - Gli rubano il cellulare, si arrampica fino a 20 metri di altezza per protesta: incredibile a Milano Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) È davvero sorprendente quanto successo nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 ottobre, nel cuore di, presso la stazione Centrale. Intorno alle 18:30, un uomo si èto sulla facciata esterna dell’edificio, sfruttando delle impalcature. I passanti e i viaggiatori sono rimasti sbalorditi di fronte a questa scena, con il cittadino romeno che ha mantenuto la sua posizione in cima per diverse ore.Leggi anche: Huston, picchia le figlie neonate e le lascia morte sul divano: 22enne rischia pena capitale In serata, i vigili del fuoco sono intervenuti con un’autoscala per soccorrerlo e l’uomo ha accettato di scendere. Nel frattempo, i cancelli principali della stazione sono stati chiusi come misura di sicurezza, mentre le forze dell’ordine cercavano di persuaderlo a tornare a terra. Gli ingressi laterali, invece, sono rimasti aperti.

