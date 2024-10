Giovanni Toti, dentro la villa dove ha trascorso i domiciliari. Le foto: "Qui insieme ai miei genitori" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dell'ultimo giorno da uomo libero, prima di stare per tre mesi ai domiciliari, Giovanni Toti ricorda tutto. "Sono partito da Genova sul tardi per andare a Sanremo perché all'indomani avevamo una conferenza stampa con Flavio Briatore che voleva aprire il Twiga in Liguria e dovevo visitare un Today.it - Giovanni Toti, dentro la villa dove ha trascorso i domiciliari. Le foto: "Qui insieme ai miei genitori" Leggi tutta la notizia su Today.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dell'ultimo giorno da uomo libero, prima di stare per tre mesi airicorda tutto. "Sono partito da Genova sul tardi per andare a Sanremo perché all'indomani avevamo una conferenza stampa con Flavio Briatore che voleva aprire il Twiga in Liguria evo visitare un

Liguria - la Guardia di Finanza ha sequestrato 175 mila euro al Comitato Giovanni Toti - La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo di oltre 175 mila euro al Comitato Giovanni Toti – Liguria. Era stato lo stesso ex governatore ligure, durante uno dei colloqui con gli inquirenti, a dichiarare che i soldi erano «nella ... (Lettera43.it)

Inchiesta Liguria - sequestrati al “Comitato Giovanni Toti” oltre 175mila euro - La somma si riferisce ai soldi pagati all’ex governatore dagli imprenditori Spinelli, Moncada e Amico: il sequestro preventivo è finalizzato alla confisca, stabilita nell’accordo sul patteggiamento (Genova.repubblica.it)

"Sono riusciti a non far dimettere Giovanni Toti" : Elly Schlein ha le traveggole - "Son riusciti a non far dimettere Giovanni Toti, il sindaco di Genova è la sua riserva: vuol dire che non mettono in discussione nulla della gestione della Regione di questi anni, ed è la cosa più grave": la segretaria del Pd Elly Schlein, ... (Liberoquotidiano.it)