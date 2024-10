Genova: professore universitario ruba foto delle studentesse e le denuda con l’intelligenza artificiale (Di venerdì 25 ottobre 2024) Utilizzava l’intelligenza artificiale per soddisfare le sue perversioni. Quelle che hanno avuto come vittime ignare le sue studentesse. Succede a Genova, dove è stato scoperto quel che ha commesso un professore universitario di Architettura. Il docente si appropriava delle foto pubblicate dalla studentesse sui profili social privati e le modificava con l’IA, denudandole Proprio così, innocenti, comunissime immagini venivano alterate, il volto scoperto in foto diventate hard e e poi condivise su una chat Telegram. Una immagine, addirittura, risaliva a quando la studentessa non era ancora maggiorenne. Sono sei, le vittime del professore che adesso è accusato di diffamazione aggravata. Reato penale che potrebbe diventare ancor più pesante: cioè pedo pornografia virtuale. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Utilizzavaper soddisfare le sue perversioni. Quelle che hanno avuto come vittime ignare le sue. Succede a, dove è stato scoperto quel che ha commesso undi Architettura. Il docente si appropriavapubblicate dallasui profili social privati e le modificava con l’IA,ndole Proprio così, innocenti, comunissime immagini venivano alterate, il volto scoperto indiventate hard e e poi condivise su una chat Telegram. Una immagine, addirittura, risaliva a quando la studentessa non era ancora maggiorenne. Sono sei, le vittime delche adesso è accusato di diffamazione aggravata. Reato penale che potrebbe diventare ancor più pesante: cioè pedo pornografia virtuale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scandalo a Genova - professore spogliava le studentesse con l'intelligenza artificiale - Nei guai un professore della facoltà di Architettura di Genova: per l'accusa, il docente usava l'AI per ottenere scatti delle studentesse e trasformarli in immagini osè (Ilgiornale.it)

Genova - professore spogliava le studentesse con l’intelligenza artificiale. Chat Gpt si difende così… - Un professore associato della facoltà di Architettura a Genova è indagato per aver usato l’intelligenza artificiale per rubare e trasformare in immagini hard le foto social di almeno sei studentesse, poi condivise su una chat di Telegram. La ... (Secoloditalia.it)