Freddata con un colpo in testa, muore a 62 anni Marina Cavalieri. Fermato il marito (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un omicidio freddo e brutale, quello che ha tolto la vita a Marina Cavalieri. Fermato il marito: di lui si erano perse le tracce Era appena andata in pensione, Marina Cavalieri di 62 anni, dopo una vita dedicata al suo lavoro da infermiera nell’ospedale maggiore di Parma. Ieri, però, un nipote che era passato a trovarla l’ha trovata riversa a terra senza vita nella casa in cui la donna viveva con il marito a Medesano, in provincia di Parma. Sul suo corpo è stata disposta l’autopsia. Marina Cavalieri trovata morta in casa: Fermato il marito (cityrumors.it / ansafoto)Non appena il nipote ha trovato a terra la zia senza vita, ha chiamato subito i soccorsi e le forze dell’ordine che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna, causato con ogni probabilità da un proiettile di fucile che l’ha raggiunta alla testa. Cityrumors.it - Freddata con un colpo in testa, muore a 62 anni Marina Cavalieri. Fermato il marito Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un omicidio freddo e brutale, quello che ha tolto la vita ail: di lui si erano perse le tracce Era appena andata in pensione,di 62, dopo una vita dedicata al suo lavoro da infermiera nell’ospedale maggiore di Parma. Ieri, però, un nipote che era passato a trovarla l’ha trovata riversa a terra senza vita nella casa in cui la donna viveva con ila Medesano, in provincia di Parma. Sul suo corpo è stata disposta l’autopsia.trovata morta in casa:il(cityrumors.it / ansafoto)Non appena il nipote ha trovato a terra la zia senza vita, ha chiamato subito i soccorsi e le forze dell’ordine che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna, causato con ogni probabilità da un proiettile di fucile che l’ha raggiunta alla

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Femminicidio Medesano - fermato Giovanni Vascelli marito di Marina Cavalieri : casa perquisita - trovata un'arma - È stata trovata morta dal nipote Marina Cavalieri, ex infermiera di Medesano. Il marito Giovanni Vascelli sottoposto a fermo: trovata un'arma a casa sua (Notizie.virgilio.it)

Continua la strage di donne : uccisa Marina Cavalieri. Fermato il marito - Non accenna a placarsi la strage delle donne, che in dieci mesi ha toccato quota 33 vittime con il ritrovamento del corpo della sessantaduenne Marina Cavalieri, ex infermiera di Medesano, nella provincia parmense, uccisa con un colpo di carabina ... (News.robadadonne.it)

Femminicidio a Medesano - l’infermiera Marina Cavalieri uccisa in casa : marito rintracciato in Toscana - Orbetello (Grosseto), 25 ottobre 2024 – Marina Cavalieri è stata uccisa con un colpo di fucile in testa. Il femminicidio è avvenuto giovedì 24 ottobre a Medesano (Parma). Il marito, Giovanni Vascelli, 65 anni, si era reso irreperibile ma è ... (Lanazione.it)

Femminicidio Medesano - fermato Giovanni Vascelli marito di Marina Cavalieri : trovato a Orbetello e interrogato - È stata trovata morta dal nipote Marina Cavalieri, ex infermiera di Medesano. Il marito Giovanni Vascelli è stato fermato e interrogato (Notizie.virgilio.it)