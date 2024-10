Ilgiorno.it - Formazione all’autonomia. A cena con i ragazzi camerieri per una sera

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Una tavola imbandita per sostenere i servizi della propria scuola. È stato questo l’obiettivo dellabenefica organizzata dallo Sfa L’Aurora, gestito dal Gruppo Sodalitas, in collaborazione con i volontari del Fagiolo Magico di Trenord della Sezione Sorriso. Un’iniziativa di grande valore, volta a raccogliere fondi destinati all’acquisto di attrezzature e materiale didattico, strumenti fondamentali per migliorare il servizio di, un tassello prezioso nel panorama sociale. L’evento, svoltosi qualche giorno fa nel salone del Centro Paolo VI, ha riscosso un grande successo, con quasi 200 persone presenti. Unata all’insegna del buon umore e della solidarietà, ma soprattutto un’occasione per contribuire concretamente al sostegno di una realtà cruciale per i servizi rivolti alla disabilità nell’Alto Milanese.