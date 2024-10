F1 GP Messico, Hamilton: “Regola track limits va cambiata” (Di venerdì 25 ottobre 2024) “I track limits sono un tema molto dibattuto. Bisogna sicuro fare qualcosa riguardo l’applicazione della Regola perché ci sono troppe penalità. Bisogna modificare le regole per i casi come quello di Norris e Verstappen. Penso ci siano delle incongruenze nelle decisioni da weekend a weekend. Servirebbero dei giudici uniformi per ogni pista e tracciato in modo che ci sia uniformità di giudizio”. Queste le parole del pilota Mercedes Lewis Hamilton, durante la conferenza stampa piloti, alla vigilia delle prime prove libere in Messico. F1 GP Messico, Hamilton: “Regola track limits va cambiata” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Isono un tema molto dibattuto. Bisogna sicuro fare qualcosa riguardo l’applicazione dellaperché ci sono troppe penalità. Bisogna modificare le regole per i casi come quello di Norris e Verstappen. Penso ci siano delle incongruenze nelle decisioni da weekend a weekend. Servirebbero dei giudici uniformi per ogni pista e tracciato in modo che ci sia uniformità di giudizio”. Queste le parole del pilota Mercedes Lewis, durante la conferenza stampa piloti, alla vigilia delle prime prove libere in. F1 GP: “va” SportFace.

