Due minori sospettati per l'omicidio del quindicenne a Napoli (Di venerdì 25 ottobre 2024) AGI - Due minorenni, un ragazzo di 15 anni, come possibile autore materiale dell'omicidio, e uno di 17 anni, suo complice. Sarebbe su di loro che si concentrano le attenzioni degli inquirenti che stanno facendo chiarezza sull'agguato costato la vita a Emanuele Tufano, 15 anni, ucciso nella notte tra il 24 e il 25 ottobre a Napoli. I due sospettati sono stati interrogati e rilasciati, e per ora sono solo indagati a piede libero. Si cercano riscontri a una ricostruzione dell'accaduto ancora un po' frammentaria, bastata su ascolto di persone e visione dei filmati da telecamere di videosorveglianza. Un puzzle difficile da comporre per uno scenario che individua due gruppi di ragazzi contrapposti; uno, quello dove c'era Emanuele, che avrebbe 'attaccato' per primo, e il secondo, del rione Mercato, che avrebbe risposto e ucciso.

