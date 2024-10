Sport.quotidiano.net - Domani sera c’è il Verona: l’Atalanta vuole allungare la serie positiva

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Bergamo, 25 ottobre 2024 –, imbattuta da un mese,la suasfruttando il match casalingo contro il, reduce da un pesantissimo 0-3 interno contro il Monza. Fischio d’inizio al Gewiss Stadium alle 20.45 per un match sulla carta a senso unico per i nerazzurri. Attenzione però agli scaligeri, che hanno una recente tradizione favorevole al Gewiss Stadium dove hanno vinto nel 2021 e 2022, mentre ad aprile sotto di due gol a metà ripresa riuscirono poi ad acciuffare il 2-2. Atalanta reduce dalle fatiche di Champions contro il Celtic che farà qualche aggiustamento: in porta potrebbe esordire il 36enne portoghese Rui Patricio, per avere una prima occasione per scaldare i guanti, mentre tornerà titolare a sinistra Matteo Ruggeri dando un turno di riposo a Zappacosta.