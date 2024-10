Liberoquotidiano.it - "Disponibile a candidarmi con Forza Italia". Endorsement di Franceca Pascale, poi l'attacco a Meloni e Salvini

(Di venerdì 25 ottobre 2024)di Francesca. Già note le sue posizioni politiche, l'ex compagna di Silvio Berlusconi, ospite di Otto e Mezzo, fa un passo avanti ammettendo di esserea candidarsi. "Il mio problema è allearmi con i partiti che non riconoscono l'antifascismo, è un grave questione e per questo sono andata via da- ammette nello studio di Lilli Gruber su La7 -. È un'alleanza costretta fra partiti che non possono stare insieme, è secondo me un problema di legge elettorale. Sonoconse e quando ci saranno le condizioni, ma non riuscirei a farlo con le attuali alleanze". Il motivo è chiaro: "Non potrei mai stare con un partito come quello di. Mi piacerebbe lavorare per la crescita di un partito liberale, e non devo farlo necessariamente da eletta".