Derby d’Italia, il doppio ex Felipe Melo: «Inter più forte, ma la Juve di Motta è grande. Chiellini? Chiariremo, ma…» (Di venerdì 25 ottobre 2024) Felipe Melo, doppio ex di Inter e Juve, ha parlato così nella sua Intervista concessa alla Gazzetta dello Sport sulla partita di cartello della nona giornata di Serie A. Inter Juve – «I nerazzurri sono i più forti del campionato, ma la Juve di Motta è grande. Thiago ha fatto un lavoro enorme lo scorso anno a Bologna. È un Calcionews24.com - Derby d’Italia, il doppio ex Felipe Melo: «Inter più forte, ma la Juve di Motta è grande. Chiellini? Chiariremo, ma…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 25 ottobre 2024)ex di, ha parlato così nella suavista concessa alla Gazzetta dello Sport sulla partita di cartello della nona giornata di Serie A.– «I nerazzurri sono i più forti del campionato, ma ladi. Thiago ha fatto un lavoro enorme lo scorso anno a Bologna. È un

Juventus all’angolo : il doppio rifiuto complica i piani di Giuntoli - La Juventus è alle prese con un momento delicato della stagione. Andrà però risolto anche il futuro di un centrocampista attualmente presente in organico che non rientra nei piani Non è un momento semplicissimo per la Juventus che proprio nella ... (Calciomercato.it)

Doppio colpo Juve - chi sono il difensore e il nuovo attaccante bianconero : i profili graditi a Motta - In casa Juve si pensa già al mercato e c’è la consapevolezza che serve intervenire in diversi reparti. Motta chiede rinforzi. La Juve e Thiago Motta sono reduci da una pesante sconfitta in Champions League, un sorprendente ko contro lo Stoccarda ... (Tvplay.it)

Juventus Next Gen-Avellino 0-3 - Montero : "Loro forti e d'esperienza - ma gli episodi ci condannano. Raddoppio dei lupi nel nostro miglior momento" - La Juventus Next Gen si arrende, a Biella passa l'Avellino di mister Raffaele Biancolino. Per i bianconeri è arrivato il quarto ko consecutivo, Paolo Montero commenta al sito ufficiale: "L'Avellino è una grande squadra, si sa dall'inizio del ... (Avellinotoday.it)

Juventus Next Gen-Avellino 0-3 - Montero : "Loro forti e d'esperienza - ma gli episodi ci condannano. Raddoppio dei lupi nel nostro miglior momento" - La Juventus Next Gen si arrende, a Biella passa l'Avellino di mister Raffaele Biancolino. Per i bianconeri è arrivato il quarto ko consecutivo, Paolo Montero commenta al sito ufficiale: "L'Avellino è una grande squadra, si sa dall'inizio del ... (Today.it)