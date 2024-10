Anteprima24.it - Casagiove, il circolo Sant’Antonio dalla parte delle donne: la nuova sfida futura della G.S.S Antonio A.S.D. di Casagiove

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“La nostra iniziativa è importante per la vita associativa del– afferma il vice-presidente Francesco Pisano – il nostro scopo si basa su un valido confronto particolarmente evidenziatonostra società contemporanea, quale lo sport come strumento di integrazione, uguaglianza, e sviluppo dei valorisolidarietà e dell’inclusione. La nostra sede, in via F.lli Ferrante n.10, è aperta a tutte lee ilnon deve essere considerato un luogo di discriminazione.