Calcio femminile cinquina dell’Italia a Malta nell’amichevole di Roma

La Nazionale italiana di Calcio femminile cala la cinquina contro Malta, battuta sonoramente nell'amichevole disputata allo stadio "Tre Fontane" di Roma: apre subito le danze Girelli al 7?, poi le azzurre dilagano nel finale del match con la doppietta di Cantore tra il 79? e l'89', il gol di Glionna all'85' e l'autorete di Constantino all'87'. L'Italia preme subito in avvio e passa al primo vero affondo: cross dalla sinistra ed inzuccata vincente al 7? di Girelli per l'1-0. La formazione azzurra perde Bartoli per infortunio, sostituita da Filangeri, poi i ritmi diventano blandi e si arriva al riposo sul minimo vantaggio in favore delle azzurre. Nella ripresa Soncin rimescola le carte allo scoccare dell'ora di gioco, inserendo Giacinti per Girelli e Schatzer per Greggi: al 64? proprio Giacinti spreca da buona posizione di testa a porta sguarnita.

LIVE Italia-Malta 5-0 - amichevole calcio femminile in DIRETTA : Cantore Show. Doppietta della juventina nel secondo tempo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 88? DOPPIETTA DI CANTOREEEEE!!! Conclusione da fuori di sinistro che piegano le mani di Costantino! 86? Gooooollll di GIACINTI!! Confusione in area e doppio rimpallo tra Costantino e Cardona. 84?

LIVE Italia-Malta 2-0 - amichevole calcio femminile in DIRETTA : raddoppia Cantore su imbucata di Severini - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 83? Glionna vicinissima al terzo gol! Bella parata di Costantino che si è ritrovata a dover allargare il piede per murare il tiro dell'italiana. 81? Altro doppio cambio per Malta: esce il portiere Ebejer ed

LIVE Italia-Malta 1-0 - amichevole calcio femminile in DIRETTA : ci provano Bonfantini e Severini - spreca Giacinti a porta vuota - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 70? Botta dai 30 metri su punizione di Glionna che centra la porta ma trova, ovviamente, i guantoni di Ebejer. 68? In attesa di verificare le condizioni dell'attaccante della Viola, Italia momentaneamente

LIVE Italia-Malta 1-0 - amichevole calcio femminile in DIRETTA : azzurre di nuovo pericolose - ci provano Bonfantini e Severini - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 61? Doppio cambio per Soncin: esce Girelli ed entra Valentina Giacinti. Dentro Schatzer e fuori Greggi. 59? Intervento scomposto di Ebejer che atterra Bonfantini ma l'arbitro dice che non c'è fallo. 58?