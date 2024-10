Assalto in gioielleria, il racconto choc: “Mitra e pistole in mano, urlavano ‘spara, spara’. E mi hanno colpita” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Rio Saliceto, 25 ottobre 2024 – Puntavano al colpo grosso, i rapinatori che l’altra sera armati di Mitra e pistole hanno assaltato la gioielleria Sorelle Goldoni, in pieno centro a Rio Saliceto. E quando la titolare, con un gesto d’istinto, ha chiuso la porta blindata per evitare l’accesso dei malviventi al caveau con le casseforti, uno dei banditi ha urlato: “Spara, spara”. È stato il momento di maggiore tensione per i testimoni diretti del blitz armato. È accaduto verso le 19 di mercoledì. In negozio c’erano i titolari e i collaboratori (uno staff di otto persone), oltre a quattro clienti e un neonato, figlio di una donna che era vicino al bancone. “hanno atteso l’uscita di un cliente – racconta Deanna Goldoni, responsabile della gioielleria (nella foto) – per spingere la porta ed entrare. Ilrestodelcarlino.it - Assalto in gioielleria, il racconto choc: “Mitra e pistole in mano, urlavano ‘spara, spara’. E mi hanno colpita” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Rio Saliceto, 25 ottobre 2024 – Puntavano al colpo grosso, i rapinatori che l’altra sera armati diassaltato laSorelle Goldoni, in pieno centro a Rio Saliceto. E quando la titolare, con un gesto d’istinto, ha chiuso la porta blindata per evitare l’accesso dei malviventi al caveau con le casseforti, uno dei banditi ha urlato: “Spara, spara”. È stato il momento di maggiore tensione per i testimoni diretti del blitz armato. È accaduto verso le 19 di mercoledì. In negozio c’erano i titolari e i collaboratori (uno staff di otto persone), oltre a quattro clienti e un neonato, figlio di una donna che era vicino al bancone. “atteso l’uscita di un cliente – racconta Deanna Goldoni, responsabile della(nella foto) – per spingere la porta ed entrare.

