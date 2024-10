Arriva la videocamera per il WC che analizza le tue feci e ti dice se sei in salute: la rivoluzione dell’AI nel bagno (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un tempo si diceva che la salute si vedeva dal colorito della pelle. Oggi, grazie all’intelligenza artificiale, basta uno sguardo alle proprie feci per avere un quadro completo del proprio benessere. Throne Science, un’azienda texana, ha sviluppato una videocamera per WC che analizza i nostri bisogni fisiologici, fornendo informazioni preziose sulla salute dell’intestino e sul livello di idratazione. Dimenticatevi gli imbarazzanti esami delle feci in laboratorio: con l’intelligenza artificiale basta un semplice “pit stop” al bagno per ottenere un’analisi dettagliata dei vostri “rifiuti”. Il dispositivo, che si aggancia al bordo del water, utilizza una videocamera e l’intelligenza artificiale per valutare forma, dimensione e consistenza delle feci, senza mostrare immagini esplicite. Ilfattoquotidiano.it - Arriva la videocamera per il WC che analizza le tue feci e ti dice se sei in salute: la rivoluzione dell’AI nel bagno Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un tempo siva che lasi vedeva dal colorito della pelle. Oggi, grazie all’intelligenza artificiale, basta uno sguardo alle proprieper avere un quadro completo del proprio benessere. Throne Science, un’azienda texana, ha sviluppato unaper WC chei nostri bisogni fisiologici, fornendo informazioni preziose sulladell’intestino e sul livello di idratazione. Dimenticatevi gli imbarazzanti esami dellein laboratorio: con l’intelligenza artificiale basta un semplice “pit stop” alper ottenere un’analisi dettagliata dei vostri “rifiuti”. Il dispositivo, che si aggancia al bordo del water, utilizza unae l’intelligenza artificiale per valutare forma, dimensione e consistenza delle, senza mostrare immagini esplicite.

