361magazine.com - Amici, Emanuel Lo convoca le ballerine, una sorpresa per Alessia

Leggi tutta la notizia su 361magazine.com

(Di venerdì 25 ottobre 2024)daytime venerdì 25 ottobre:Lole, unaper, questo pomeriggio è andato in onda un nuovo ed imperdibile appuntamento con il daytime del talent show. Levengonote daLo: “Come state? Io vi ho mandate a chiaramente perché ho saputo cos’è successo, le classifiche, i voti e i giudizi della Maestra Celentano. Io sono in disaccordo e mi distacco da questa cosa. Ognuno ha i propri gusti, le proprie idee. La danza è soggetta e ognuna ha il suo sentire”. Leggi anche “Verissimo”, gli ospiti del 26 e 27 ottobre 2024 Ecco cosa è emersoLo continua: “Io non vi ho chiamato per farvi ballare, mettermi qua e fare le classifiche. Posso farlo ma non mi va. So ma per me non ha senso ad oggi. Le classifiche sono importanti però c’è anche il modo per migliorare questa classifica vi ha migliorato? Vi è servito?”.