Alla teoria è andato anni fa un Ig-Nobel per la fisica Oggi una ricerca seria ha esaminato le doti da contorsionisti dei felini Concludendo più o meno la stessa cosa

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Li guardiamo sbalorditi infilarsi in spazi angusti, passare attraverso ridicoli pertugi, introdursi in angoli evidentemente troppo piccoli per loro. Ma come fanno? La tesi secondo cui i gatti sono liquidi spiegherebbe tutto. L’idea, vagamente in contraddizione con il senso comune, è stata premiata, nel 2017, agli IgPrize, che premiano la scienza più assurda e divertente dell’anno. Marc-Antoine Fardin, del Laboratoire de PhysiqueÉcole Normale Supérieure di Lione, ha infatti “utilizzato la dinamica dei fluidi” per sostenerla. Lo studio è stato poi pubblicato su Rheology Bulletin. Ma l’eco di questa suggestiva prospettiva non si è spenta.