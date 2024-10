Alla Festa del cinema di Roma è arrivato "Mani nude" di Mauro Mancini, storia di delitto e castigo con Alessandro Gassmann: il primo trailer (Di venerdì 25 ottobre 2024) Quando si finisce all’inferno, si può uscirne? La domanda se la pone Mani nude. Il nuovo film di Mauro Mancini che ha per protagonisti Alessandro Gassmann e Francesco Gheghi (a cui si aggiungono Fotinì Peluso, Paolo Madonna, Giordana Marengo), è appena stato presentato in anteprima e in esclusiva Alla Festa del cinema di Roma 2024. Qui sopra le primissime immagini della pellicola, liberamente tratta dall’omonima opera letteraria di Paola Barbato. storia che affonda le sue radici nelle paure e nei sentimenti più perturbanti di un uomo e di un ragazzo, entrambi vittime di un destino più grande di loro. Spingendo a un’inevitabile riflessione su quanto sia sfaccettata e a tratti incomprensibile la natura umana. La trama di “Mani nude” Davide, un ragazzo di buona famiglia, occhi da bambino e corpo da adulto, una notte viene rapito e rinchiuso dentro un cassone buio di un camion. Amica.it - Alla Festa del cinema di Roma è arrivato "Mani nude" di Mauro Mancini, storia di delitto e castigo con Alessandro Gassmann: il primo trailer Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Quando si finisce all’inferno, si può uscirne? La domanda se la pone. Il nuovo film diche ha per protagonistie Francesco Gheghi (a cui si aggiungono Fotinì Peluso, Paolo Madonna, Giordana Marengo), è appena stato presentato in anteprima e in esclusivadeldi2024. Qui sopra le primissime immagini della pellicola, liberamente tratta dall’omonima opera letteraria di Paola Barbato.che affonda le sue radici nelle paure e nei sentimenti più perturbanti di un uomo e di un ragazzo, entrambi vittime di un destino più grande di loro. Spingendo a un’inevitabile riflessione su quanto sia sfaccettata e a tratti incomprensibile la natura umana. La trama di “” Davide, un ragazzo di buona famiglia, occhi da bambino e corpo da adulto, una notte viene rapito e rinchiuso dentro un cassone buio di un camion.

