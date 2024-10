Lettera43.it - Alec Baldwin, il giudice respinge la richiesta della procura: non ci sarà un nuovo processo

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Nessun. Unadel New Mexico ha deciso di non riaprire il procedimento contro, l’attore coinvolto nel 2021 nella mortedirettricefotografia Halyna Hutchins mentre si trovava sul set del film Rust. Mary Marlowe Sommer ha respinto lache voleva portaredisul banco degli imputati. Già nel luglio 2024 la magistrata aveva fermato il, quando i legali diavevano scoperto una scatola di pallottole che lanon aveva condiviso con la difesa, tre delle quali erano simili a quelle in grado di esplodere trovate sul set. «Non ci sono nuove prove o nuovi argomenti legali da partee la mozione è dunque respinta», ha dichiarato Sommer.