Violentata da 50 uomini Gisèle Pelicot | “Difficile rialzarsi a 71 anni ma voglio cambiare la società”

Gisele Pelicot ha scelto di celebrare il processo per violenza sessuale da parte di 50 uomini a Marzan a porte aperte, in modo da rendere pubblico il nome degli imputati ma rinunciando di fatto alla privacy. "Non so se mi rialzerò mai più, ho 71 anni e sono seguita da uno psichiatra. La mia determinazione però è cambiare la società".

Sedata e stuprata dal marito e da 50 uomini - Gisèle Pelicot : «Questo processo serva alle donne a capire che la vergogna non è nostra - è loro» - Ha spiegato aver voluto un processo a porte aperte perché «tutte le donne vittime di stupro dicano a se stesse: “L'ha fatto la signora Pelicot, possiamo farlo”». Gisèle Pelicot lo ha detto al processo contro l'ex marito che l'ha drogata per violentarla e farla stuprare. . «Sono una donna totalmente distrutta». (Vanityfair.it)

