Usa 2024, sorpasso di Trump: nei sondaggi avanti su Harris (Di giovedì 24 ottobre 2024) C'è ancora, però, un 18% di elettori indecisi Un nuovo sondaggio attesta un "sorpasso" di Donald Trump, ora avanti di due punti rispetto a Kamala Harris a livello nazionale. Il rilevamento di HarrisX e Forbes, dà il repubblicano al 51% e la democratica al 49%, mentre lo stesso poll a settembre dava la vice presidente

'Tra arabo-americani Trump avanti 43% a 41% su Harris' - Gli arabo-americani sono leggermente più propensi a votare per Donald Trump che per Kamala Harris, secondo un nuovo sondaggio: un segnale preoccupante per le possibilità della candidata dem di vincere nello stato in bilico del Michigan, che ospita una grande popolazione arabo-americana. . Il sondaggio, condotto di Arab News Research and Studies Unit insieme a YouGov, mostra che il 43% sostiene il tycoon rispetto al 41% che preferisce la sua rivale e al 4% che supporta la candidata del Partito Verde, Jill Stein. (Quotidiano.net)

Elezioni Usa - a due settimane dal voto Trump avanti nei sondaggi - Harris punta su Obama Se da un lato Trump guadagna terreno, dall’altro Kamala Harris non sta di certo a guardare. Gli swing voters degli Stati chiave (gli Swing States), ossia gli elettori che cambiano il loro voto di elezione in elezione, avranno l’ultima parola su chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti. (Velvetmag.it)

Elezioni Usa : Trump avanti nei sondaggi in tutti gli Stati chiave - Ma non solo, perché la vice presidente candidata sta ottenendo risultati molto peggiori rispetto a quelli ottenuti da Joe Biden o da Hillary Clinton nello stesso periodo nel 2020 e nel 2016. A far preoccupare ancora di più i Dem è il fatto che, fino a settembre, Kamala Harris fosse in vantaggio in almeno quattro di questi sette Stati (Michigan, Nevada, Pennsylvania e Wisconsin). (Thesocialpost.it)