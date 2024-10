Selvaggia Roma racconta l'esperienza del parto: "E' stato tutto un vero disastro, sono stata male..." (Di giovedì 24 ottobre 2024) Selvaggia Roma, ex concorrente del GFVip, ha raccontato sui social l'esperienza del parto. Pochi giorni fa, infatti, è nata la sua piccola Luce. Ecco cosa ha rivelato. Comingsoon.it - Selvaggia Roma racconta l'esperienza del parto: "E' stato tutto un vero disastro, sono stata male..." Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), ex concorrente del GFVip, hato sui social l'del. Pochi giorni fa, infatti, è nata la sua piccola Luce. Ecco cosa ha rivelato.

Gf Vip - Selvaggia Roma racconta il suo parto e confessa : “Non è andata rose e fiori - il mio corpo è una mer*a!” - Vi voglio raccontare però la prima notte con Luce qui a casa che è stata un vero e proprio disastro. Ecco il video di ciò che ha raccontato: Per prima cosa Selvaggia ci ha tenuto a spiegare che è normale vivere delle difficoltà dopo il parto e nei primi giorni a casa ed è quello che è accaduto anche lei con la piccola Luce: Come state? Se me la fate a me quest’anno domanda vi rispondo, domanda di riserva? Lo sapete che io mi espongo con totale sincerità e sapete che la vita reale è un’altra, tralasciando che alcuni fanno vedere solo la superficialità, la perfezione, mettendo anche in difficolta altri. (Isaechia.it)

