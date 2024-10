Samoa, l’arrivo dei capi di governo del Commonwealth: assenti l’India, il Sud Africa e il Canada (Di giovedì 24 ottobre 2024) I capi di governo del Commonwealth sono arrivati a Samoa per partecipare al summit dell’organizzazione che riunisce gli Stati che in passato erano parte dell’Impero britannico. Al centro del vertice il cambiamento climatico che coinvolge principalmente i membri degli Stati insulari, con l’innalzamento delle temperature e di conseguenza delle acque degli oceani. Sarà presente anche Re Carlo III. Il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente sudAfricano Cyril Ramaphosa non parteciperanno all’incontro dei 56 leader perché impegnati al Brics, il summit dei Paesi in via di sviluppo ospitato in questo periodo dal presidente russo Vladimir Putin. Anche il primo ministro canadese Justin Trudeau ha annullato il suo viaggio a Samoa, a causa di alcune problematiche politiche che si stanno verificando nel Paese. Lapresse.it - Samoa, l’arrivo dei capi di governo del Commonwealth: assenti l’India, il Sud Africa e il Canada Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ididelsono arrivati aper partecipare al summit dell’organizzazione che riunisce gli Stati che in passato erano parte dell’Impero britannico. Al centro del vertice il cambiamento climatico che coinvolge principalmente i membri degli Stati insulari, con l’innalzamento delle temperature e di conseguenza delle acque degli oceani. Sarà presente anche Re Carlo III. Il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente sudno Cyril Ramaphosa non parteciperanno all’incontro dei 56 leader perché impegnati al Brics, il summit dei Paesi in via di sviluppo ospitato in questo periodo dal presidente russo Vladimir Putin. Anche il primo ministro canadese Justin Trudeau ha annullato il suo viaggio a, a causa di alcune problematiche politiche che si stanno verificando nel Paese.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cerimonia per re Carlo, beve kava e diventa "alto capo" di Samoa - Re Carlo, in visita a Samoa per la riunione dei capi di governo del Commonwealth, ha partecipato a una cerimonia tradizionale ad Apia in cui si beve kava, una bevanda antichissima a base ... (ilmessaggero.it)

Re Carlo a Samoa, Camilla in rosa confetto sembra in pigiama - Carlo e Camilla sono a Samoa. Il Re riceve il primo riconoscimento del viaggio, ma la Regina col look baby commette un grave errore. (dilei.it)

Re Carlo beve l’inebriante kava e diventa “alto capo” di Samoa - (askanews) – Re Carlo, in visita a Samoa per la riunione dei capi di governo del Commonwealth, ha partecipato a una cerimonia tradizionale ad Apia in cui si beve kava, una bevanda antichissima a base ... (amica.it)