Roma-Dinamo Kiev (Europa League, 24-10-2024 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici, diretta TV. Juric è già con le spalle al muro (Di giovedì 24 ottobre 2024) La classifica della Roma nel nuovo girone unico dell'Europa League è già deficitaria e i giallorossi devono fare i conti con una partenza inferiore alle aspettative. Se l'1-1 contro l'Athletic Bilbao si poteva considerare accettabile visto il livello dell'avversaria, la sconfitta 1-0 sul campo dell'Elfsborg ha evidenziato le difficoltà di una squadra alle prese con InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici

Europa League - Juric : "Giochiamo bene - ma non abbiamo ancora mentalità vincente da Roma" - "La mentalità vincente si allena durante gli allenamenti. Serve un carattere più forte per uscire da questa situazione. Dobbiamo decidere quando è il momento giusto, però ci sto pensando seriamente". Anche contro l'Elfsborg, anche contro il Bilbao. Li vedo tutti uguali e possono giocare tutti”. Significa che quando fai le partite di un certo tipo con sacrificio e voglia, tu devi ottenere. (Sport.quotidiano.net)

Roma-Dinamo Kiev : programma e teleronisti Sky Europa League 2024/2025 - 45 di giovedì 24 ottobre. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 18. The post Roma-Dinamo Kiev: programma e teleronisti Sky Europa League 2024/2025 appeared first on SportFace. I TELECRONISTI DI ROMA-DINAMO KIEV Roma-Dinamo Kiev sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Paolo Ciarravano e Lorenzo Minotti. (Sportface.it)

