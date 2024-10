Quanti pensionati prendono meno di mille euro al mese in Italia (Di giovedì 24 ottobre 2024) Circa 4,8 milioni di persone in pensione nel 2023 prendevano meno di mille euro al mese. Tra di loro, tre milioni di donne. Lo ha segnalato l'Inps, nel suo rapporto sul tema delle pensioni. Ben 1,7 milioni di persone avevano un assegno inferiore a 500 euro. Fanpage.it - Quanti pensionati prendono meno di mille euro al mese in Italia Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Circa 4,8 milioni di persone in pensione nel 2023 prendevanodial. Tra di loro, tre milioni di donne. Lo ha segnalato l'Inps, nel suo rapporto sul tema delle pensioni. Ben 1,7 milioni di persone avevano un assegno inferiore a 500

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cinque società e 5 case fra Milano e Liguria e 4 - 3 milioni di utili. Gerry Scotti controlla un gruppo che vale poco meno di 40 milioni - 230 euro e però porta a casa 2,1 milioni di euro di utili che le vengono integralmente dai dividendi (2,5 milioni di euro) percepiti dalle quattro società controllate a valle. L'articolo Cinque società e 5 case fra Milano e Liguria e 4,3 milioni di utili. Così «tutto quel che guadagno è mio». Soldi messi insieme per una vita, ma che non sfigurano affatto davanti ad alcuni bomber. (Open.online)

Studio della Cna sul credito alle imprese : "A fine giugno 386 milioni in meno erogati dal sistema bancario" - Una netta flessione nei primi sei mesi del 2024 per quanto riguarda il credito alle imprese abruzzesi. A rivelarlo è uno studio della Cna che evidenzia come a fine giugno siano 386 i milioni in meno erogati dal sistema bancario alle attività produttive dell'Abruzzo. Dunque i cordoni del... (Ilpescara.it)

Sudan - la crisi di cui nessuno parla : otto milioni di profughi in meno di due anni - Una guerra civile brutale sta devastando il Sudan, con milioni di profughi e una crisi umanitaria senza precedenti. Grazie al racconto degli operatori CESVI di Bergamo, scopriamo l’impegno umanitario e le difficoltà sul campo in un conflitto che resta lontano dai riflettori ma vicinissimo a chi aiuta. (Ecodibergamo.it)