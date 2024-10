Private Lives, from the bedroom to social media: la sfera intima si mostra a Parigi (Di giovedì 24 ottobre 2024) Quando l’universo più intimo e personale di ciascuno di noi si mostra, fa già notizia. Parigi e il suo Museo delle Arti Decorative, al Carrousel du Louvre, hanno deciso di allestire un’esposizione. Il santuario interiore, più intimo e riservato, è in mostra. Dal XVIII secolo fino ai giorni nostri. L’esposizione, visitabile fino al 30 marzo 2025, è Private Lives: from the bedroom to social media (L’intime, de la chambre aux réseaux sociaux). Un viaggio che merita di essere effettuato: alla scoperta di dipinti, fotografie, giocattoli sessuali, libri licenziosi, orinatoi femminili, prodotti da bagno e per la cura di sé. Tra bellezza, benessere, intimità, sessualità, scoperta di sé. Amica.it - Private Lives, from the bedroom to social media: la sfera intima si mostra a Parigi Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Quando l’universo più intimo e personale di ciascuno di noi si, fa già notizia.e il suo Museo delle Arti Decorative, al Carrousel du Louvre, hanno deciso di allestire un’esposizione. Il santuario interiore, più intimo e riservato, è in. Dal XVIII secolo fino ai giorni nostri. L’esposizione, visitabile fino al 30 marzo 2025, ètheto(L’intime, de la chambre aux réseaux sociaux). Un viaggio che merita di essere effettuato: alla scoperta di dipinti, fotografie, giocattoli sessuali, libri licenziosi, orinatoi femminili, prodotti da bagno e per la cura di sé. Tra bellezza, benessere, intimità, sessualità, scoperta di sé.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Salone dell’auto a Parigi - Byd mette in mostra il suo suv elettrico - Sebbene sia attualmente venduto solo in Cina, BYD sta esplorando la possibilità di introdurlo nei mercati europei. Questo veicolo plug-in ha un design che lo pone in concorrenza con i fuoristrada premium come il Land Rover Defender. L’U8 è alimentato da quattro motori elettrici. Al Salone dell’Auto di Parigi 2024, il gruppo cinese BYD è protagonista con il suo suv elettrico di lusso Yangwang U8, progettato per spingere al limite le possibilità di un fuoristrada. (Lapresse.it)

Fiera Sial di Parigi : il pomodoro da industria del Nord Italia in mostra per sostenibilità e qualità - Attraverso una serie di attività promozionali e informative, Tomato SAUCE mira a colmare il gap esistente tra l’atteggiamento positivo verso la sostenibilità e le scelte reali dei consumatori. Oltre a questa fiera, l’Organizzazione ha preso parte a Cibus 2024 a Parma e ha prodotto la docuserie “Truemato“, una serie di cortometraggi destinati a illustrare le pratiche sostenibili nella filiera del pomodoro. (Gaeta.it)

Katy Perry a Parigi mostra il QR code sulla mano : cosa si nasconde dietro il tatuaggio - Katy Perry è stata tra le grandi protagoniste della sfilata di Balenciaga che si è tenuta ieri sera a Parigi. Oltre a indossare un originale abito-zaino, ha anche mostrato un tatuaggio a forma di QR code sulla mano: ecco cosa rappresentava.Continua a leggere . (Fanpage.it)