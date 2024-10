Quotidiano.net - Prezzi delle case in aumento. La classifica definitiva 2024

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il mercato immobiliare italiano, dopo essere stato oggetto di una profonda crisi lo scorso anno, in questosta dando alcuni inequivocabili segnali di ripresa. Nonostante i dati del primo semestre si stati ancora una volta negati, con dati in calo su base annua, nel secondo sono stati registrati i primi miglioramenti dopo oltre dodici, lunghissimi mesi. Tale ripresa, nello specifico, sarebbe attribuibile in prima istanza alla diminuzione dei tassi di interesse: tale tendenza, va sottolineato, dovrebbe proseguire anche per l'intero 2025, stando almeno alle indiscrezioni provenienti dalla Banca Centrale Europea. Infatti, al nettogrosse difficoltà riscontrate, soprattutto in termini di domanda, dal mercato immobiliare italiane durante il 2023, inelle città hanno continuato a crescere in maniera inesorabile.