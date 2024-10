Secoloditalia.it - Porcobrado – Milano

(Di giovedì 24 ottobre 2024)Via Jacopo dal Verme, 17 – 20159Tel.02/87030181 – 338/3339120 Sito Internet: www..it Tipologia: panineria Prezzi: panini e piatti 9/12€, patate 4€, taglieri 13/17€, ciaccia 7€ Chiusura: Lunedì OFFERTA Piccolo passo in avanti per questo locale che è ubicato in zona Isola e che è nato da una costola di un food truck di cibo toscano divenuto stanziale. L’offerta rimane limitata a un solo tipo di panino, il, la cui base è il carrè di cinta senese preparato con un processo che richiede fino a 100 ore di lavorazione.