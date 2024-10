Polizia e razzismo, lo «sdegno» di Tajani al Consiglio D’Europa (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il cortocircuito si è reso evidente quando il parlamentare europeo Roberto Vannacci, citato nel rapporto della Commissione contro il razzismo e le discriminazioni del Consiglio D’Europa a proposito della sua Polizia e razzismo, lo «sdegno» di Tajani al Consiglio D’Europa il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Polizia e razzismo, lo «sdegno» di Tajani al Consiglio D’Europa Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il cortocircuito si è reso evidente quando il parlamentare europeo Roberto Vannacci, citato nel rapporto della Commissione contro ile le discriminazioni dela proposito della sua, lo «» dialil manifesto.

Razzismo - il Consiglio d’Europa contro Roberto Vannacci e le forze di polizia : tutte le accuse contro l’Italia - comBisogna specificare che il rapporto non fa chiaramente il nome del generale Vannacci, né dell’attuale vicepremier e Ministro Matteo Salvini. Si parla della società e anche del lavoro, come i contesti dove si esprimono le principali difficoltà. La replica immediata è arrivata in primis dalla premier Giorgia Meloni, che ha affermato: “L’Ecri, organo del Consiglio d’Europa, accusa le forze di polizia italiana di razzismo? Esse sono composte da uomini e donne che, ogni giorno, lavorano con dedizione e abnegazione per garantire sicurezza ai cittadini, tutti e senza distinzione e meritano rispetto, non ingiurie”. (Notizie.com)

