Paola Concia: “Clima omofobo. Ma la sinistra dei diritti civili perché non difende Spano? Uno schifo” (Di giovedì 24 ottobre 2024) “E’ un chiaro caso di omofobia. Io mi chiedo: ma la sinistradei diritti civili dov’é? perché non difende Francesco Spano, perché non denuncia questo schifo?”. Dice così al Foglio Ilfoglio.it - Paola Concia: “Clima omofobo. Ma la sinistra dei diritti civili perché non difende Spano? Uno schifo” Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) “E’ un chiaro caso di omofobia. Io mi chiedo: ma ladeidov’é?nonFrancesconon denuncia questo?”. Dice così al Foglio

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maternità surrogata : Vendola - 'destra sempre contro diritti civili' - . Le famiglie arcobaleno diventano una minaccia - conclude Vendola - nei confronti dell'ordine simbolico che la destra vuole imporre sotto forma di Stato etico". Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "La destra ogni volta che si tratta di difendere i diritti civili e libertà individuali sta dall'altra parte della barricata, così è stato per il divorzio, così è stato per il diritto di famiglia, così è stato per l'interruzione di gravidanza, così è stato per le unioni civili". (Liberoquotidiano.it)

Paola Concia: “Clima omofobo. Ma la sinistra dei diritti civili perché non difende Spano? Uno schifo” - L'ex deputata dem: "C'è una forma di ipocrisia cinica e insopportabile nella sinistra che tace. Tace perché Spano è un uomo di sinistra che collaborava con un ministro di destra, un traditore, e quind ... (ilfoglio.it)

Suicidio medicalmente assistito, a Bologna il convegno organizzato da SO.CREM - Contatti: https://www.socrem.bologna.it/news/invito-al-convegno-sul-suicidio-assistito/ ... (padovanews.it)

Marina Berlusconi: greining á stjórnvöldum og borgaralegum réttindum - Marina Berlusconi, presidente di Fininvest, ha recentemente espresso un jákvæð skoðun sull’operato del governo durante un evento a Roma. Secondo lei, l’esecutivo ha lavorato per mettere in sicurezza i ... (notizie.it)