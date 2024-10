Inter-news.it - Pagelle Young Boys-Inter (0-1): Thuram 7! Poi due bocciati – CdS

(Di giovedì 24 ottobre 2024) L’ci ha messo 93? per sbloccare il match contro loe portare a casa tre punti pesantissimi per la corsa alla qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League. Super! Ledistilate dal Corriere dello Sport. NEL FINALE – Vittoria in extremis dell’in Svizzera contro lo, regolato 1-0 al 93?, grazie alla zampata vincente di Marcus. Il francese, entrato nel secondo tempo come tanti big, è stato bravissimo ad insaccare sul traversone del solito Federico Dimarco. La prestazione dell’è complicata soprattutto nel primo tempo, contraddistinto da diversi errori tecnici. Il corposo turnover di Simone Inzaghi (sette cambi), l’emergenza infortuni (Nicolò Barella adattato in regia non è Hakan Calhanoglu) e il sintetico del Wankdorf Stadion hanno fatto la differenza.