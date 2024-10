'Open Wall', ecco i progetti per dare un nuovo volto al comparto sud-est del centro (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il percorso di conoscenza dei dieci progetti di rifunzionalizzazione dei luoghi della città, compresi nella strategia Atuss Ferrara, è stato avviato nella seduta della seconda e terza Commissione di mercoledì 23, nella sala del Consiglio comunale.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday Ferraratoday.it - 'Open Wall', ecco i progetti per dare un nuovo volto al comparto sud-est del centro Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il percorso di conoscenza dei diecidi rifunzionalizzazione dei luoghi della città, compresi nella strategia Atuss Ferrara, è stato avviato nella seduta della seconda e terza Commissione di mercoledì 23, nella sala del Consiglio comunale.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday

