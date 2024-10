Omicidio a Napoli, ucciso a 15 anni a colpi di pistola. Ferite altre due persone nella sparatoria (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un 15enne napoletano è stato ferito a morte, freddato da colpi d'arma da fuoco,a corso Umberto.nella sparatoria che sarebbe avvenuta all'altezza del civico 248 dove Ilmessaggero.it - Omicidio a Napoli, ucciso a 15 anni a colpi di pistola. Ferite altre due persone nella sparatoria Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un 15enne napoletano è stato ferito a morte, freddato dad'arma da fuoco,a corso Umberto.che sarebbe avvenuta all'altezza del civico 248 dove

