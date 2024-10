Musica Stasera al Palapartenope torna la leggendaria band prog rock dei Jethro Tull

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

dopo la pubblicazione di RökFlöte e i successivi tour, la band leggenda del progressive rock annuncia due nuovi appuntamenti italiani. Saranno giovedì 24 ottobre al Teatro Augusteo di Napoli, data organizzate da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci. Il tour è organizzato da Virus Concerti. Dopo "The Zealot Gene" del 2022, il primo album della band in due decenni, Ian Anderson e la band sono tornati con un disco di 12 tracce basato sui personaggi e sui ruoli di alcune delle principali divinità dell'antico paganesimo norreno, esplorando allo stesso tempo il "RökFlöte" – flauto rock – che i Jethro Tull hanno reso iconico. Recentemente è stato pubblicato anche il primo singolo estratto dall'album, insieme allo splendido video animato di "Ginnungagap" (creato da Costin Chioreanu).